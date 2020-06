Mercato PSG - Le Bayern envisage de vendre David Alaba !

Selon les informations du Telegraph, le Bayern Munich envisagerait de vendre David Alaba cet été, afin de ne pas le perdre libre l'été prochain.

Avec les départs de Layvin Kurzawa, Tanguy Kouassi et Thiago Silva, le Paris Saint-Germain va forcément se renforcer cet été dans le secteur défensif. En plus d'un renfort à droite, pour combler le départ de Thomas Meunier, le PSG devrait se pencher sur un latéral gauche voir un défenseur central gauche. Et les dernières rumeurs vont bon train : en effet, après avoir été lié au recrutement de la fratrie Hernandez (Théo et Lucas), les Parisiens seraient sur un autre joueur du Bayern Munich: David Alaba.

Il y a quelques jours déjà, le PSG était cité parmi les clubs intéressés pour l'international autrichien de 27 ans (36 matchs TCC, 1 but, 2 passes). Et ce mercredi, The Telegraph, réputé sérieux outre-Manche, affirme que les dirigeants bavarois envisagent de vendre le latéral gauche, qui évolue aussi en défense centrale, pour ne pas le perdre libre à l'été 2021.

En effet, Alaba est lié au Bayern jusqu'en 2021 et, pour le moment, les discussions autour d'une prolongation n'avancent pas avec les dirigeants. Toujours selon nos confrères britanniques, le PSG fait bien partie des clubs intéressés par le joueur, mais aussi des clubs anglais, dont l'identité n'a pas filtré.