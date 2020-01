Mercato PSG - Le Bayern Munich pense à Thomas Meunier

Thomas Meunier, entré dans sa dernière année de contrat au PSG, est considéré par le Bayern Munich comme une cible pour ce mercato hivernal.

Edinson Cavani rejoindra-t-il l'Atlético Madrid dès cet hiver ou seulement dans six mois ? Cette question revient sans cesse dans l'actualité de ce mercato hivernal et sa réponse varie d'un jour à l'autre. Pendant ce temps, le flou demeure autour d'un autre joueur en fin de contrat mais au moins aussi important que le Matador, puisqu'il s'agit cette fois d'un titulaire : Thomas Meunier.

De retour dans le onze de Tuchel, le défenseur belge (28 ans) a vu sa situation sportive s'améliorer sans que sa situation contractuelle ne se décante. Il s'est toujours montré favorable à une prolongation, mais ses dirigeants tardent à la lui offrir malgré l'extinction de la rumeur Mattia De Sciglio (27 ans, Juventus), que l'on annonçait comme son potentiel successeur.

Le Bayern veut Meunier dès cet hiver

Dans ce contexte, on apprend ce mercredi dans la presse allemande que le Bayern Munich songe à s'offrir Meunier pour renforcer un secteur défensif peu fourni. D'après Bild, une offensive se prépare pour lui faire franchir le Rhin dès ce mois-ci. Reste à savoir quelle type d'offre pourront formuler les champions d'Allemagne, pour un joueur dont la cote est actuellement estimée à moins de 10 millions d'euros (entre 4 et 7 M€ selon le CIES). Et surtout quelle sera la réaction du PSG...