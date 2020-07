Mercato PSG - Le FC Barcelone toujours à l'affût pour Juan Bernat

Déjà évoqué il y a quelques mois, l'intérêt du Barça pour Juan Bernat se confirme. En fin de contrat dans un an à Paris, l'international espagnol sera-t-il retenu par le PSG ?

Juan Bernat manque à l'appel de Thomas Tuchel, depuis le début de la préparation. Toujours absent du groupe de Thomas Tuchel pour la finale de la Coupe de la Ligue, ce soir contre l'OL, le défenseur espagnol, qui se remet d'une blessure à un mollet, n'a plus joué depuis le fameux 8e de finale retour contre Dortmund (victoire 2-0), le 11 mars dernier et ce devrait encore être le cas avant d'affronter l'Atalanta, le 12 août, cinq mois plus tard... De quoi susciter quelques interrogations sur son état de forme et, par conséquent, sur sa participation à la fin de saison du PSG. Son avenir, aussi, est incertain.

Arrivé en 2018 en provenance du Bayern Munich, Bernat (27 ans) n'a plus qu'un an de contrat dans la capitale, où il a pourtant envie de s'installer. "J'ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici", déclarait-il récemment au magazine So Foot. Mais rien n'a filtré, depuis, sur de potentielles avancées concernant sa prolongation. Et ce matin, la presse catalane nous rappelle que sa situation contractuelle fait saliver le FC Barcelone.

Eric Garcia et David Alaba également suivis

L'information avait déjà circulé début juin. Contraint par des finances exsangues, durement touchées par la crise, le club culé est à l'affût de la moindre opportunité de se renforcer sans faire de folie. Outre le Mancunien Eric Garcia (19 ans, 2021) et David Alaba (28 ans, 2021), qui l'avait poussé sur le banc à Munich, Bernat se retrouve donc dans la short-list du Barça, d'après le Mundo Deportivo. Trois options se présentent alors pour Leonardo et le PSG : le transférer dès cet été, le laisser partir libre dans un an, ou le prolonger.