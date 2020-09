Mercato PSG - Le montant de l'option d'achat de Florenzi est connu

Alessandro Florenzi, aperçu à l'aéroport Ciampino de Rome ce matin, devrait arriver à Paris dans la journée, afin de satisfaire la traditionnelle visite médicale et signer son contrat avec le PSG. Comme on le sait depuis plusieurs heures, l'international italien va arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le montant de celle-ci est d'ailleurs révélé par la Sky Italia : 9 millions d'euros. La valeur du joueur de 29 ans, sous contrat avec la Roma jusqu'en 2023, est estimée entre 10 et 15 M€ par le CIES.