Mercato PSG - Le président de l'Atlético évoque le dossier Cavani

En marge du match de Coupe du Roi entre l'Atlético Madrid et Cultural Leonesa, Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, a évoqué le dossier Edinson Cavani. Le dirigeant madrilène reste convaincu que les discussions avec le PSG dureront jusqu'au dernier jour du mercato hivernal.

"Cavani ? Je ne sais rien pour le moment. J’imagine que les négociations vont continuer et qu’on ne saura rien jusqu’au dernier jour. Est-ce que j’aimerais voir Cavani à l’Atlético ? J’aimerais voir les plus grands joueurs à l’Atlético et Cavani en est un" a-t-il déclaré.