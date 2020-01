Mercato PSG - Leandro Paredes ne serait pas contre un départ

Alors que la presse italienne annonçait des discussions entre la Juventus et le Paris Saint-Germain sur un possible échange entre Leandro Paredes et Emre Can, Le Parisien affirme cette fois que l’Argentin serait enclin à quitter le club de la capitale. Peu convaincant depuis son arrivée en provenance du Zénith à l’hiver dernier contre la faramineuse somme de 47 millions d’euros, le joueur de 25 ans reste sur des dernières prestations abouties.

Jusqu’à présent contre l’idée d’un départ, le milieu de terrain aurait revu ses ambitions. Désireux d’aller glaner du temps de jeu ailleurs en vue de la Copa America 2020, il pourrait rebondir en Italie, où sa cote de popularité reste intacte depuis son passage à la Roma (2014-2017). Emre Can, peu utilisé par Maurizio Sarri (7 matchs joués cette saison) ferait lui le chemin inverse pour évoluer sous les ordres de son compatriote Thomas Tuchel.