Mercato PSG - Leonardo confirme avoir rêvé de Lionel Messi

Sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo a évoqué, brièvement, la rumeur Lionel Messi, parue dans la presse il y a quelques jours maintenant. L'attaquant de 33 ans voulait quitter le FC Barcelone, son club formateur, avant de faire machine arrière ces derniers jours. La Pulga souhaiterait finalement honorer sa dernière année de contrat avec le Barça avant de partir libre. Et Leonardo l'avoue, l'idée de recruter Messi l'a titillé.

"Messi ? Aujourd'hui, avec la situation financière c'est compliqué mais ça m'a titillé. Messi va partir, tu te dis 'putain c'est impossible'. C'est des joueurs qui paraissent hors des discussions. Si Messi signe à Paris, c'est quelque chose de... Si je me suis renseigné ? Tout le monde est assis autour de la table, tout le monde sait tout et tout le monde parle de tout et ça avance" a-t-il déclaré.