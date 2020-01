Mercato PSG - Leonardo ouvre la porte à un départ de Cavani

À chaque jour son nouveau rebondissement dans le dossier Cavani. Cantonné à un rôle sur le banc (14 matchs joués) depuis l'arrivée de Mauro Icardi cet été, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 réalisations) est annoncé proche d'un départ cet hiver. L'Atlético de Madrid, en pole pour accueillir le joueur de 32 ans en fin de contrat en juin prochain, revient fréquemment à l'attaque. Jusque-là intransigeant sur un possible départ de l'Uruguayen, Leonardo, directeur sportif du club, a revu sa position après les 16es de finale de Coupe de France (victoire 0-1 face à Lorient).

"Edinson Cavani ? Il a demandé à partir, on étudie la situation" a d'abord rappelé le Brésilien. "On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, on ne l'a pas retenue. Je ne sais pas comment ça va finir (...) On connaît la situation. Ce n'est pas facile. Trouver un remplaçant ? C'est une bonne question. On y réfléchit (...) L'idée n'a jamais été de faire partir Cavani. On a des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. C'est difficile de remplacer un joueur comme lui (...) On n'a jamais pensé à ça, mais on est à l'écoute. Le joueur a envie de partir, on va voir".