Mercato PSG - Leonardo veut chiper deux joueurs à l'AS Roma

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a deux pistes en tête du côté de l'AS Roma : Lorenzo Pellegrini et Riccardo Calafiori.

Friand du marché italien, qu'il connait sous toutes les coutures, Leonardo souhaiterait encore piocher en Italie cet été. Ses succès passés avec le PSG, comme Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi ou encore Marco Verratti (pour ne citer qu'eux), sont des gages de réussite et cette fois, le directeur sportif brésilien s'intéresse de très près à l'effectif de l'AS Roma. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG a deux joueurs de la capitale italienne dans le viseur : Lorenzo Pellegrini (23 ans) et le jeune Riccardo Calafiori (18 ans).

Le premier, déjà connu sur le Vieux Continent, évolue au poste de milieu de terrain et dispose d'un contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma. Sa clause libératoire est estimée à 30 millions, mais la Louve souhaite déjà le prolonger, jusqu'en 2025. S'il souhaite suivre la même carrière que l'un de ses idoles, Francesco Totti, Pellegrini pourrait être sacrifié par sa direction pour des raisons budgétaires. Si L'intérêt parisien est concret et ne le laisse pas insensible, le milieu international italien pourrait obtenir un salaire de plus de 4 millions par saison chez les Rouge-et-Bleu.

De son côté, Riccardo Calafiori est l'un des plus grands espoirs de la Primavera, le centre de formation de l'AS Roma. Le latéral gauche, qui a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 13 matchs avec l'équipe réserve romaine, est déjà représenté par Mino Raiola, qui a souvent fait affaire avec le PSG. D'ailleurs, à Paris, le sulfureux agent représente désormais Marco Verratti. Leonardo espère bien relancer ses relations italiennes cet été !