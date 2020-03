Mercato PSG - Les dirigeants seraient prêts à vendre Neymar

Si le football européen est à l'arrêt, le feuilleton Neymar entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, lui, ne connaît jamais de trêve. Passé tout proche de rejoindre son ancien club l'été dernier, le Brésilien serait toujours la priorité des dirigeants catalans pour l'été prochain. Après un début de saison marqué par des tensions avec les supporters parisiens suite à son transfert avorté au Barça, 'Ney' a su reconquérir les coeurs et semble plus épanoui que jamais à Paris, en témoignent les scènes de liesse et la joie du joueur mercredi soir au moment de célébrer la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Pourtant, à en croire les révélations d'ESPN, le Paris SG et Leonardo seraient prêts à laisser partir Neymar cet été, et son prix aurait même été fixé. Le journaliste français Julien Laurens affirme que le Brésilien pourrait être vendu contre une somme de 150 millions d'euros, trois ans après être devenu le transfert le plus cher de l'histoire en rejoignant Paris contre 222M€. Désireux de renouveler leur secteur offensif l'été prochain, les dirigeants parisiens souhaiteraient s'appuyer sur Kylian Mbappé pour l'avenir et profiter de l'argent d'une vente de Neymar pour apporter des renforts. Une chose est sûre, beaucoup d'encre devrait de nouveau couler au sujet de ce feuilleton...