Mercato PSG - Les parents de Cavani entrent en scène et réclament son départ

Les parents d'Edinson Cavani ont fait la tournée des médias espagnols hier pour envoyer des messages au Paris Saint-Germain. Ces derniers demandent au PSG de le laisser partir à l'Atlético.

Très rare dans les médias, Edinson Cavani n'a pas jugé bon de prendre la parole après le gros point de Leonardo sur son avenir. Courtisé par l'Atlético Madrid, en quête d'un buteur supplémentaire, le Matador traîne son spleen dans la capitale et enchaîne les pépins physiques. Malheureux, l'Uruguayen peut toutefois compter sur ses parents, Luis Cavani et Berta Gomez, pour annoncer clairement dans les médias ses envies d'ailleurs.

En effet, le premier a fait une courte déclaration dans l'émission Chiringuito de Jugones en Espagne. "Il veut partir et est content de l’intérêt de l’Atlético. Il veut partir parce qu’il a besoin de jouer". Mais les propos les plus forts proviennent bien de la mère du Parisien. Très remontée contre le PSG, Berta Gomez explique que les dirigeants ont recalé trois fois les Colchonero. "Eh bien, vous savez qu’il y a une négociation ouverte. Le Paris Saint-Germain a rejeté trois propositions de l’Atlético de Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu’un accord soit trouvé par les deux clubs" glisse l'Uruguayenne à AS.

"Si vous ne l'utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l'Atlético"

Si elle assure "comprendre" la position du PSG, qui souhaite garder son fils jusqu'à la fin de la saison, Berta Gomez pointe du doigt son faible temps de jeu : "Mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au Paris Saint-Germain depuis près de sept ans qu’il y est. Je suis en colère car ils ne se comportent pas bien. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l’Atlético de Madrid". L'Atlético est d'ailleurs en contact régulier avec le clan Cavani, mais depuis 4 ans. "Depuis quatre ans et une visite que nous avons effectuée en Espagne, le président et Cholo ont appelé Edinson à de nombreuses reprises".

Ce cri du coeur devrait retentir jusqu'au Camp des Loges, ou Cavani passe le plus clair de son temps depuis le début de la saison. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG enchaîne les blessures et peine à revenir à un très bon niveau. Dernièrement, il se serait blessé au pubis, de quoi justifier ces dernières absences dans le groupe. Vraisemblablement touché, Cavani ne veut surtout pas prendre de risque pour son éventuel transfert. "Il est vrai qu'il a une gêne au pubis comme le disait le Paris Saint Germain et son entraîneur. Et évidemment, sachant qu'il y a une possibilité de transfert, on ne prend pas de risque". Pas sûr, en revanche, que ces deux sorties médiatiques soient appréciées par Leonardo.