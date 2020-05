Mercato PSG - Les valeurs marchandes de Neymar et Mbappé ont chuté

Les deux stars du PSG, qui sont les joueurs les plus chers du monde, ont vu leurs valeurs marchandes baisser fortement en conséquence au coronavirus. Le phénomène s'étend évidemment à tout le football européen, mais plus ou moins selon les pays.

En a-t-on fini avec l'inflation des prix sur le marché des transferts ? L'apparition du coronavirus et l'arrêt des compétitions qui s'est ensuivi va en tout cas la freiner. C'est ce que constate le cabinet KPMG dans son étude sur l'évolution des valeurs marchandes des joueurs sur les dernières semaines et les mois à venir. Les résultats font apparaître une perte de 13% (si la saison va finalement à son terme) à 20% (si la saison est définitivement arrêtée) de la valeur moyenne des vingt joueurs les plus chers de la planète.

Quid de Kylian Mbappé et Neymar, qui figurent tout en haut de ce top 20 ? La cote du Français, évaluée à 225 M€ en février dernier, chute à 177 M€ (-21,5%) du fait de l'arrêt définitif de la Ligue 1. Celle du Brésilien passe elle de 175 à 137 M€ (-21,7%). Difficile, cependant, d'imaginer le PSG se séparer de l'une ou l'autre de ses deux stars à ces prix-là, quand bien même le besoin de faire rentrer de nouvelles recettes se ferait sentir. À l'échelle du club, le cabinet KPMG calcule une baisse de 25,4% de la valeur globale de l'effectif parisien (de 934 à 696 M€), qui serait alors le 7e le plus cher au monde (6e en février).

Des baisses plus marquées en Espagne, moins en Angleterre et en Allemagne

Ailleurs dans ce top 20, on remarque que les valeurs des joueurs de Liga seraient particulièrement impactées par un arrêt des compétitions. Celle de Lionel Messi, par exemple, passerait de 175 à 127 M€, soit une baisse de 27,5%. A contrario, ce fléchissement serait moins marquée pour les joueurs de Premier League et de Bundesliga : Raheem Sterling perdrait "seulement" 13,8% de sa valeur (de 150 à 129 M€), Jadon Sancho 13,4% (de 139 à 121 M€).