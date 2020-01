Mercato PSG - Mbappé botte encore en touche sur son avenir... et laisse place aux interprétations

Alors que son avenir suscite de nombreuses interrogations, Kylian Mbappé continue d'entretenir un certain flou sur la question. Pas de quoi favoriser l'optimisme du PSG.

Voilà plusieurs semaines que Kylian Mbappé s'évertue à en dire le moins possible sur son avenir, renvoyant poliment dans les cordes le moindre journaliste venant l'interroger sur la question. Alors que ses dirigeants ont amorcé des négociations pour prolonger son contrat (juin 2022), l'attaquant parisien sait que le Real Madrid viendra toquer à sa porte l'été prochain et pour s'éviter le moindre faux pas, il répète à l'envi que "ce n'est pas le moment" d'évoquer son plan de carrière à moyen terme. C'est ce qu'il a fait dans sa dernière interview, accordée à la BBC.

Dans un anglais qui ferait pâlir Nabil Fekir, Mbappé (21 ans) a expliqué qu'il ne comptait pas polluer la saison du PSG avec ses interventions médiatiques. "Tout le monde en parle - et j'en parlais aussi quand j'étais plus jeune - , mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n'est pas le moment. On est en janvier, c'est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce ne serait pas bon pour le PSG", a justifié le natif de Bondy, focalisé "à 100%" sur les objectifs printaniers des Rouge-et-Bleu. "Après cela, à la fin de la saison, on verra. Mais maintenant, je suis concentré sur mon jeu."

Mbappé laisse place aux interprétations

En prenant de telles précautions, Mbappé laisse, au mieux, la porte ouverte aux interprétations. Au pire, il révèle malgré lui les interrogations qui le tiraillent. Car si les discussions autour de sa prolongation étaient en bonne voie, ou s'il était persuadé de démarrer la saison prochaine sous le maillot parisien, évoquer ouvertement son avenir ne poserait aucun problème. Sa frilosité sur le sujet, quand bien même elle partirait d'une bonne intention, ne peut pas être perçue comme un très bon signe pour le Paris St-Germain...