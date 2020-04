Mercato PSG - Mbappé et Neymar retenus par la crise sanitaire ?

En raison de la crise sanitaire et du bouleversement des activités footballistiques - aussi bien sportives qu'économiques -, le Paris SG pourrait parvenir à conserver Neymar et Mbappé cet été.

En raison de la la situation inédite dans laquelle se trouve le football actuellement, clubs, fédérations et instances tentent de s'organiser au mieux pour traverser la crise sanitaire. Celle-ci devrait très vraisemblablement entraîner le décalage du prochain marché des transferts. Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'un mercato de septembre à décembre est évoquée et prend du poids progressivement mais pour le moment, rien n'est encore acté. Ce chamboulement dans le calendrier, mais aussi dans les finances des écuries européennes, pourrait entraîner un mercato relativement calme.

D'après les révélations de L'Equipe, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi profiter de la situation pour conserver Neymar et Kylian Mbappé au moins pour une saison supplémentaire. Concernant le natif de Bondy, il n'a jamais été question d'un départ et le club entend bâtir en partie autour de lui pour l'avenir. En revanche, en ce qui concerne le Brésilien, le feuilleton avec le FC Barcelone a été relancé par la presse catalane ces dernières semaines. Selon les dernières nouvelles des médias catalans, 'Ney' désirerait toujours regagner Barcelone, une information démentie par l'entourage du joueur : "on n'a jamais parlé de ça. Pour l'heure, notre seule préoccupation est le coronavirus."

Bien que Neymar soit désormais en droit de rompre son contrat unilatéralement, les finances du FC Barcelone ne permettent pas au club, pour l'heure, de s'aligner sur le prix du joueur. Et bien que les dirigeants du Barça sentent leurs homologues parisiens plus réceptifs à l'idée d'un transfert, la situation pourrait profiter au PSG. De plus, suite à l'annonce du report du fair-play financier, le club français pourrait même tenter de prolonger ses deux stars dans les mois à venir, les deux étant en fin de contrat en juin 2022. Affaire à suivre...