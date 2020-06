Mercato PSG - Neymar aurait confié à ses coéquipiers son envie de partir

La presse catalane tente de relancer le feuilleton Neymar en affirmant que ce dernier a confié à ses coéquipiers du PSG son désir de retourner à Barcelone cet été.

"Je veux aller au Barça", aurait confié Neymar à ses coéquipiers du Paris St-Germain. L'information nous provient du Mundo Deportivo et l'emploi du conditionnel est de rigueur, quand on sait l'acharnement de la presse catalane à imaginer le Brésilien (28 ans) revenir au sein du club culé. Ce dernier, toujours d'après nos confrères, espèrerait un bon de sortie s'il parvenait à emmener le club parisien assez loin en Ligue des Champions, au mois d'août.

Le feuilleton, qui dure depuis 2017 et le transfert le plus cher de l'histoire (222 M€), repartira-t-il pour une nouvelle saison cet été ? Il s'annonce en tout cas beaucoup moins palpitant, l'issue étant déjà connue : le FC Barcelone n'a pas les moyens de s'offrir son ancien ailier gauche et le PSG, moins impacté par la crise, n'aura aucun intérêt à lui faciliter les choses.

Le Barça n'a pas les moyens

La semaine dernière, c'est le journal Sport qui expliquait que les champions de France avaient fixé le prix de départ de leur star à 175 M€ cash, un montant absolument hors de portée du Barça, qui négocie en parallèle les arrivées de Miralem Pjanic et Lautaro Martinez, dont la clause libératoire est fixée à 111 M€ par l'Inter Milan.