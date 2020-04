Mercato PSG - Pastore voit bien Cavani à Boca Juniors

Passé tout près d'une signature à l'Atlético de Madrid l'hiver dernier alors qu'il sera en fin de contrat au Paris Saint-Germain cet été, Edinson Cavani (33 ans) pourrait finalement poursuivre sa carrière de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ces derniers jours, la piste Boca Juniors est évoquée et il est vrai que le caractère et le talent de l'Uruguayen semblent coller avec le club argentin et l'ambiance de la Bombonera. Après Dario Benedetto, Javier Pastore a également validé cette piste pour El Matador, avec lequel il a joué à Palerme et au PSG.

"Si Cavani peut jouer à Boca ? C'est un joueur qui peut jouer dans n'importe quelle équipe. C'est un phénomène. A son poste, c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur numéro 9 avec qui j'ai joué. Il a cette grinta que doivent avoir les joueurs de Boca, il l'a à 100%. Il peut être l'attaquant de Boca sans problème" a confié l'Argentin au Canal Showsport.