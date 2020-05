Mercato PSG - Pour Icardi, c'est imminent !

Comme annoncé vendredi soir par Gianluca Di Marzio, le PSG et l'Inter Milan ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi (27 ans). Ce dimanche matin, RMC Sport confirme l'information et indique que l'attaquant argentin devrait parapher un contrat de 4 saisons. Le prix du transfert sera bien de 50 millions d'euros et d'après nos confrères, les bonus devraient s'élever à 5 millions d'euros. L'officialisation du transfert est attendue dans les prochaines 48 heures.