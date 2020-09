Mercato PSG - Thomas Tuchel ne dit pas non à Eduardo Camavinga !

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a perdu quelque peu ses moyens au moment d'évoquer un intérêt pour Eduardo Camavinga. Visiblement, le milieu de terrain de 17 ans fait tourner la tête de l'entraîneur du PSG...

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, comme le Real Madrid, le Bayern Munich mais aussi le Paris Saint-Germain, Eduardo Camavinga doit apprendre à gérer cette popularité grandissante. Éblouissant en Ligue 1, le jeune milieu d'à peine 17 ans a fêté hier sa première sélection en équipe de France. Et visiblement, Thomas Tuchel n'est pas insensible à ses charmes et rêverait de l'accueillir à Paris.

"Si je suis intéressé par Eduardo Camavinga ? (rires) Oui, bien sûr que ce serait une bonne recrue mais vous savez bien que je ne peux pas parler d'autres joueurs. C'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, il est super fort, il a un grand grand futur mais il joue aussi dans un bon club, il va jouer la Ligue des Champions. Ce n'est pas le Monopoly, ce n'est pas comme ça, mais je ne vais pas dire non" a-t-il déclaré en conférence de presse. De quoi relancer les rumeurs concernant l'intérêt du PSG pour le Breton ?