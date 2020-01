Mercato PSG - Tuchel et Leonardo sur la même longueur d'onde pour Cavani

Malgré l'intérêt pressant de l'Atlético Madrid, en quête d'un attaquant supplémentaire, Edinson Cavani ne devrait pas quitter le PSG cet hiver. L'Uruguayen, qui n'était pas contre un départ en ce mois de janvier, s'est visiblement confronté au refus de Leonardo, le directeur sportif. Et Thomas Tuchel semble du même avis que son dirigeant.

"Leo est très expérimenté, il sait comment gagner des titres et ce qui est bon pour une équipe. On veut tout gagner et pour cela on a besoin de prendre des décisions difficiles. Lui et moi avons le même avis, nous n'aimons pas changer trop l'effectif pendant l'hiver. Ce n'est pas le Monopoly, ce sont des humains, des joueurs ensemble dans un vestiaire, qui ont créé un état d'esprit... A chaque fois qu'un nouveau joueur entre ou part, on n'aime pas trop, il y a toujours une part d'incertitude." a-t-il déclaré en conférence de presse.