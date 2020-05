Mercato PSG - Un chassé-croisé entre Icardi et Cavani se dessine

D'après L'Equipe, le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan négocient activement pour s'entendre sur le prix de Mauro Icardi. Edinson Cavani pourrait faire le chemin inverse.

Entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, les négociations se poursuivent concernant le dossier Mauro Icardi. Prêté avec une option d'achat de 70 millions d'euros au club francilien, l'attaquant argentin souhaite rester à Paris et Leonardo partage cette volonté de le voir continuer sous les couleurs parisiennes. Cependant, comme révélé ces derniers jours, le directeur sportif parisien n'entend pas débourser la somme fixée au départ, notamment en raison de la crise actuelle. Ce samedi soir, L'Equipe nie l'information de la Sky selon laquelle le PSG aurait déjà fait une offre à l'Inter mais confirme que des négociations pour une baisse du prix d'achat sont à l'ordre du jour.

Les deux clubs pourraient s'entendre sur un prix compris entre 55 et 60M€ avec l'inclusion d'un bonus supplémentaire. Si le club lombard est prêt à consentir à une baisse du montant, c'est également dans l'optique de faciliter une possible arrivée d'Edinson Cavani (33 ans). En fin de contrat à Paris en juin prochain, l'Uruguayen pourrait quitter la capitale si Icardi est conservé, et ce malgré son désir de poursuivre l'aventure avec le club dont il est le meilleur buteur de l'histoire. Pas insensible à l'intérêt que lui porte l'Inter, El Matador n'a encore rien décidé et étudie toutes les offres qu'il possède. En Angleterre, Newcastle et Manchester United ont été cités, tout comme l'Atlético en Espagne.