Mercato PSG - Wanda Nara jette le trouble pour l'avenir d'Icardi

Au cours d'un entretien pour la Gazzetta dello Sport, Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi de nouveau évoqué l'avenir de l'attaquant parisien. Prêté pour la saison au PSG par l'Inter Milan, avec une option d'achat de 70 millions d'euros, l'Argentin de 26 ans s'est rapidement imposé en pointe de l'attaque (14 buts, 3 passes, en 18 matchs TCC).

Mais pour Wanda Nara, rien n'est encore décidé pour l'avenir d'Icardi. "La décision lui appartient, mais il n'y a rien de certain. On verra. Certes, voyager entre Paris, Milan (où ses enfants sont scolarisés, ndlr) et Rome n'est pas toujours facile pour moi. Mais je vais réussir. Il se débrouille très bien en France, je suis heureuse. Nous nous sommes faits beaucoup d'amis, alors on verra."