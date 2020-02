Mercato PSG - Wanda Nara reste flou pour l'avenir de Mauro Icardi

Prêté avec une option d'achat de 70 millions d'euros par l'Inter Milan, Mauro Icardi réalise une bonne saison du côté du Paris Saint-Germain (19 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues). L'attaquant argentin de 26 ans est toutefois dans une phase délicate ces dernières semaines et perd peu à peu du crédit auprès de Thomas Tuchel.

Toutefois, il semble clair, dans la tête des Parisiens, que le numéro 18 restera à l'issue de la saison, d'autant plus qu'Edinson Cavani quittera la capitale. Pour Wanda Nara en revanche, la femme et agent de l'Argentin, rien est encore sûr comme elle l'a expliqué à la revue italienne Oggi. "Mauro choisira et nous le suivrons. Je connais Mauro très bien et je sais exactement ce qu'il veut en tant que footballeur et ce qui le rend heureux en tant qu'homme. Le fait que je l'accompagne dans ses choix, en tant que femme et agent, est une sécurité supplémentaire pour lui. Ira-t-il à la Juve? Vraiment, je ne sais pas. Vivrons-nous à Milan ou Paris l'an prochain? Vous ne savez jamais avec le football..."