Mercato - Quand Mbappé implore Kouassi de rester au PSG

Buteur - son premier en professionnel - ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Reims (0-3), Tanguy Kouassi est devenu la nouvelle coqueluche parisienne. Après la rencontre, le jeune défenseur central de 17 ans a émis la possibilité de lier son avenir à celui du PSG. "Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas !". Face aux rumeurs insistantes envoyant ce dernier à Leipzig, son coéquipier Kylian Mbappé s'est fendu d'une déclaration savoureuse en réaction à un post sur le compte Instagram du principal intéressé.

Kouassi a, en effet, publié une photographie en compagnie de ses partenaires célébrant son but. "Un réel bonheur d'inscrire mon premier but en professionnel et surtout le 4 000ème but du PSG, mon club formateur". Mbappé (21 ans), taquin, n'a pas manqué l'occasion de répondre à sa déclaration : "C'est lourd de ouf… mais signe le contrat aussi". Le message est passé.