Mercato - Quaresma, Sturridge, Drinkwater... Ces joueurs qui ont failli rejoindre la L1 cet été

Daniele Rugani à Rennes, Lucas Paqueta à Lyon, Rafinha à Paris... De grands noms ont rejoint la France cet été pour tenter l'aventure en Ligue 1. Mais d'après L'Equipe, d'autres grands joueurs auraient pu, également, venir faire le bonheur du championnat...

Ce sont les petites révélations post-mercato qui intriguent, intéressent et dégoûtent, parfois, les supporters et observateurs de la Ligue 1. Ce mercredi, L'Equipe dévoile, dans son édition du jour, les joueurs tout proches de rejoindre la France durant le mercato estival. Et certains noms font rêver à l'image de Ricardo Quaresma !

L'infatigable milieu offensif de 37 ans, qui était en fin de contrat avec Kasimpasa, aurait pu débarquer en France pour découvrir un nouveau championnat. Selon nos confrères, l'international portugais a été proposé à plusieurs clubs français, dont certains qui ont étudié la piste. Finalement, l'ancien du Barça et de l'Inter n'a pas trouvé de porte de sortie en France et il est retourné au Portugal, au Vitoria Guimarães.

Nîmes a négocié avec Daniel Sturridge !

Autre nom intéressant : celui de Danny Drinkwater. Champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, le milieu de 30 ans n'est plus le bienvenu à Chelsea. Emballé par l'idée de jouer en Ligue 1, le joueur a été proposé à Angers cet été, qui n'a finalement pas été plus loin dans l'exploration de la piste. Le SCO a privilégié le recrutement d'un milieu francophone.

De son côté, le Nîmes Olympique aurait pu taper un grand coup sur le mercato français avec... Daniel Sturridge (31 ans). L'attaquant anglais, passé par Liverpool, est libre de tout contrat et a discuté, pendant longtemps, avec le NO. Finalement, les discussions n'ont pas abouti... Enfin, Reims, pour qui le marché sert à dénicher de nouvelles pépites et de bonnes affaires, s'est penché sur Kostas Tsimikas (24 ans). Le milieu grec a longtemps été dans le viseur des Rémois mais les demandes de l'Olympiakos ont finalement gelé les espoirs champenois. Résultat, le Grec a rejoint Liverpool contre 16 millions d'euros !