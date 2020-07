Mercato - Quatre recrues potentielles déjà citées à Manchester City

Blanchi par le tribunal arbitral du sport, lundi, Manchester City pourra finalement participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce que l'UEFA et son fair-play financier lui avait initialement interdit. Une grosse bouffée d'oxygène pour les Skyblues, qui devraient rapidement réagir en matière de mercato. D'après le Daily Mail, quatre noms ont émergé des listes de prospection mancuniennes depuis hier : ceux de Lautaro Martinez (22 ans/Inter Milan), Ferran Torres (20 ans/Valence), Kalidou Koulibaly (29 ans/Naples) et David Alaba (28 ans/Bayern). Les pensionnaires de l'Etihad Stadium aimeraient en effet recruter deux nouveaux défenseurs et préparer la succession de Sergio Agüero, en pointe.

En outre, City plancherait sur les prolongations de Kevin De Bruyne (29 ans), Raheem Sterling (25 ans) et Gabriel Jesus (23 ans), tous sous contrat jusqu'en juin 2023. Pep Guardiola, dont le contrat prendra fin à l'issue de la saison prochaine, devrait également être sondé sur une potentielle extension de son bail.