Mercato - Que peut-on attendre du prochain mercato d'hiver ?

Alors que le mercato hivernal débutera le 1er Janvier prochain, il est difficile de savoir exactement comment il va se passer. Toutefois, tous les voyants sont au vert pour qu’il puisse être plus animé que d’habitude. En voici donc les principales raisons.

Un mercato généralement assez calme

Généralement, le mercato hivernal est bien plus calme que la fenêtre de transfert estivale. C'est notamment parce que c'est une période qui est généralement utilisée pour ajuster l'effectif d'un club ou pour relancer un joueur en difficulté dans son club.

De nombreux gros clubs en difficulté

L’une des principales raisons pour lesquelles ce mercato hivernal pourrait être particulièrement animé est que plusieurs gros clubs sont en difficulté. C’est notamment le cas du FC Barcelone qui n’a gagné que 5 de ses 12 matchs de championnat et qui est seulement 8ème du championnat, à 11 points de l’Atlético de Madrid, le leader de la Liga Santander. Si les Barcelonais ne réagissent pas, ils pourraient même ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Ils comptent en effet 7 points de retard sur Villareal, 4ème du championnat, mais disposent tout de même de deux matchs en retard. La situation est encore plus problématique pour Arsenal en Premier League. En effet, bien que les Londoniens soient en retrait depuis plusieurs saisons et ne soient plus en mesure de lutter pour se qualifier en Ligue des Champions, leur début de championnat est tout de même catastrophique. Ils sont en effet 15èmes de la Premier League et ne comptent que 4 points d’avance sur Fulham, 18ème et reléguable. En outre, ils restent sur une impressionnante série de 7 matchs sans victoire en championnat, n’inscrivant que 2 points sur 21 possibles.

Des stars en fin de contrat dans quelques mois

L’une des autres particularités de ce mercato hivernal, c’est qu’il intervient à seulement quelques mois de la fin du contrat de plusieurs stars. Ces dernières pourraient alors quitter leurs clubs totalement libres. S’ils en ont la possibilité, leurs clubs préfèreront peut-être les vendre à petit prix pour éviter de tout perdre. Bien évidemment, le nom qui attise le plus de convoitises est celui de Lionel Messi. Toutefois, certains autres noms pourraient être de bonnes affaires, notamment Sergio Aguero, Gianluigi Donnarumma ou Georginio Wijdalnum. Du côté de la Ligue 1, la liste de joueurs libres cet été est également très intéressante et on y retrouve notamment Florian Thauvin, Memphis Depay ou Angel Di Maria.

En conclusion

Si le mercato hivernal est généralement assez calme, on peut s’attendre à ce que celui-ci soit un peu plus animé. C’est notamment parce que plusieurs gros clubs européens, notamment Arsenal et Barcelone, sont en grande difficulté et se doivent de réagir. En outre, de nombreux joueurs de renom sont en fin de contrat en juillet et leur club pourrait préférer les vendre à petit prix pour éviter de les voir partir libre et donc gratuitement.