Mercato - Quelles sont les dates du mercato dans les 5 grands championnats ?

Comme la totalité des championnats en Europe, le mercato estival va être bouleversé suite à la crise épidémique liée au coronavirus. MadeInFOOT vous permet d'en savoir plus sur les dates d'ouverture (ou les rumeurs) des marchés européen.

Alors que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre ont repris la compétition, la France, qui a terminé prématurément la Ligue 1, a déjà lancé son mercato. En effet, depuis le 8 juin dernier, la LFP a autorisé les clubs français à enregistrer ou vendre des joueurs au sein même du territoire. Et la date de fin de ce mercato franco-français n'est, pour l'instant, pas fixée par la Ligue.

Mais en ce qui concerne les ventes et achats à l'international, le flou persiste, en attendant que la FIFA détermine la date limite pour les mouvements de joueurs. Selon les dernières rumeurs, l'instance internationale, qui a déjà concédé qu'il devait y avoir des ajustements en raison de la crise épidémique liée au coronavirus, tablerait sur une période large d'août (date de la fin des championnats) jusqu'au mois d'octobre. MadeInFOOT vous propose d'y voir un peu plus clair, notamment au niveau des rumeurs, selon les championnats.

Quand commence le mercato estival 2020 en France ?

Comme expliqué précédemment, la LFP a déjà ouvert les portes du mercato franco-français depuis le 8 juin dernier. En revanche, en ce qui concerne l'étranger, la Ligue n'a pas encore tranché pour les dates. "Un prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes". Si on part du principe que la L1 2020/2021 va reprendre le week-end du 23 août, le mercato devrait s'étendre jusqu'au début du mois d'octobre (d'ordinaire le mercato dure 3 ou 4 semaines après le lancement de la saison). L'Equipe évoquait des dates allant du 10 juillet au 2 octobre.

Quand commence le mercato estival 2020 en Angleterre ?

Alors que le championnat anglais reprend ce mercredi, The Telegraph expliquait, à la fin du mois de mai, que le mercato anglais pourrait ouvrir ses portes au mois d'août. "Des discussions sur l'ouverture de la fenêtre des transferts en août, septembre et octobre ont eu lieu lors de la réunion avec les représentants des clubs et ceux de la Premier League cette semaine lorsque les dates de fin de saison ont été fixées". Il faut savoir que l'Angleterre ne lancera son mercato que lorsque la saison sera terminée !

Quand commence le mercato estival 2020 en Allemagne ?

Premier pays à avoir repris le chemin de la compétition, il y a de ça un mois, l'Allemagne n'a pas livré énormément de détails concernant les transferts. En effet, étant donné qu'il ne reste que très peu de matchs à disputer (3 journées de championnat), les dates initiales du mercato pourraient rester inchangées (1er juillet au 31 août). D'autant plus que la Bundesliga se clôturera le 27 juin prochain.

Quand commence le mercato estival 2020 en Italie ?

Le 8 juin dernier, le conseil fédéral de la Fédération italienne de football (FIGC) a officialisé les dates du prochain mercato estival : il ouvrira le 1er septembre prochain et fermera un mois après, le 5 octobre. Une courte période pour les clubs italiens.

Quand commence le mercato estival 2020 en Espagne ?

Javier Tebas, le président de la Liga, a donné quelques indices sur les dates du marché des transferts il y a moins d'une semaine. Il devrait débuter fin juillet, lorsque les compétitions seront terminées, et se terminer en octobre, juste avant le début de la Ligue des Champions. "Le mercato se terminera quelques semaines ou une semaine avant le début de la phase de groupes de la Ligue des Champions, qui démarre en octobre, et je crois qu’il s’ouvrira une fois que les compétitions seront terminées, fin juillet".