Mercato - Qui sont les jeunes joueurs les plus chers du monde ?

Jadon Sancho est le jeune joueur le plus cher du monde, selon une étude publiée lundi par le CIES. Il devance son coéquipier à Dortmund Erling Haaland et deux Madrilènes, Rodrygo et Vinicius.

Le centre international d'étude du sport (CIES) a publié lundi le top 50 des jeunes joueurs dotés des plus fortes valeurs marchandes. Inutile d'y chercher Kylian Mbappé, qui est tout simplement le joueur le plus cher du Monde tous âges confondus (estimé à plus de 250 M€), puisque seuls les joueurs nés après 2000 entrent dans ce classement. On y retrouve en tête deux joueurs de Dortmund : Jadon Sancho (19 ans) et Erling Haaland (19 ans). Le feu-follet anglais (198,5 M€) arrive toutefois largement devant le prodige norvégien (101 M€).

"Si la valeur de Sancho a probablement atteint son sommet, celle d’Haaland est destinée à croître", explique le CIES. Arrivé cet hiver en provenance de Salzburg, le grand blond aux chaussures rouges est la révélation de la saison, alors que Sancho voit sa cote grimper depuis plus d'un an déjà. Derrière les deux Marsupiaux, on retrouve les deux pépites brésiliennes du Real Madrid, Rodrygo (19 ans) et Vinicius Jr (19 ans), respectivement valorisés à 88,9 M€ et 73,9 M€.

Camavinga, premier français

Le premier français se nomme Eduardo Camavinga (17 ans, 53 M€). Le Rennais, classé 7e, est même le premier joueur né après le 1er janvier 2002 à apparaître dans ce classement, devant le Barcelonais Ansu Fati (17 ans, 42,7 M€), 12e. Deux autres joueurs tricolores ferment le top 20 : le Monégasque Benoît Badiashile (18 ans, 27,2 M€), 19e, et le Stéphanois William Saliba (19 ans, 26,7 M€), 20e.

LE TOP 20 DES JOUEURS NÉS APRÈS 2000 LES MIEUX COTÉS