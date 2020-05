Mercato - Rafa Benitez veut revenir à Newcastle !

Le rachat de Newcastle United est en passe d'être validé et les futurs propriétaires saoudiens (le PIF), voient les choses en très grand. En cas de rachat effectif, beaucoup de joueurs ont déjà été assimilés au nouveau projet sportif (Edinson Cavani, Adrien Rabiot, Philippe Coutinho ou encore Lucas Hernandez). Côté entraîneur, le projet a de quoi faire rêver. L'actuel coach, Steve Bruce, a déjà clamé sa volonté de poursuivre l'aventure sur le banc des Magpies. De son côté, Mauricio Pochettino, la priorité au poste d'entraîneur, s'est montré intéressé par le projet. Mais un nom bien connu du côté de Newcastle a également circulé.

Il s'agit de Rafael Benitez, qui a quitté le club en juin 2019, après trois saisons sur le banc des Magpies. Très apprécié par les fans, l'Espagnol constituerait lui-aussi une piste sérieuse pour les potentiels acheteurs en vue de la saison prochaine, à en croire les informations du Telegraph. Le technicien de 60 ans serait enthousiaste à l'idée de revenir en Premier League, et aurait d'ores et déjà ciblé deux joueurs qu'il aimerait faire venir à Newcastle. Il s'agirait de John Stones (25 ans) le défenseur de Manchester City et Ross Barkley (26 ans) le milieu de terrain de Chelsea. Pour l'heure, même s'il est en bonne voie, le rachat n'a pas encore été officialisé. Benitez quant à lui, entraîne cette saison le club de Dalian Yifang FC en Chinese Super League.