Mercato - Rafidine Abdullah annoncé dans deux clubs différents… en même temps !

C'est une situation quelque peu rocambolesque. Au même moment, ce jeudi matin, le FC Stade Lausanne Ouchy, club de deuxième division suisse, et le FC Hercules, qui évolue en D2 espagnole, ont annoncé l'arrivée de Rafidine Abdullah. Le milieu de terrain, passé par Marseille (2012-2013) et Lorient (2013-2016), sans club depuis un an et la fin de son expérience à Waasland-Beveren en Belgique, a trouvé deux points de chute.

L'international comorien (7 sélections) aurait donné son accord à deux clubs. Si le choix se basait sur le timing de l'annonce, le joueur de 25 ans devrait choisir le club helvète qui, à 11h36, a publié sur son compte Twitter une photo de l'ancien phocéen tout sourire. "Il représentera nos couleurs jusqu'en été 2021. Bienvenue Rafidine". Pourtant, 14 minutes plus tard, c'est au tour du FC Hercules d'officialiser le transfert : "Le milieu de terrain participe aux entraînements aujourd'hui. Le club possède une option pour s'attacher ses services". Pour des raisons personnelles - et pratiques -, Abdullah aurait finalement décidé de regagner la Suisse.

🔁 Annonce - Mercato:



Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien !



Il représentera nos couleurs jusqu’en été 2021. Bienvenue Rafidine ! 🔴⚪#AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn — FC Stade Lausanne Ouchy (@FCSLO1) 9 janvier 2020