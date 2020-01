Mercato - Rafik Guitane pourrait partir en prêt

Tout juste remis d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche - sa seconde après la blessure survenue au genou droit -, Rafik Guitane pourrait quitter le Stade Rennais. Arrivé en provenance du Havre à l'été 2018, le milieu offensif de 20 ans ne connaît pas le temps de jeu escompté (3 matchs joués) malgré des performances concluantes avec l'équipe de France des moins de 20 ans ou la réserve du club breton.

Alertés par sa situation, Dijon (Ligue 1), Troyes et Sochaux (Ligue 2) auraient approché Rennes. Les dirigeants, conscients que les places au milieu valent chères, souhaiteraient prêter leur pépite afin qu'elle s'aguerrisse au haut niveau. Vitesse Arnhem (D1 néerlandaise) et Vitoria Guimaraes (D1 portugaise) se sont invités dans la course pour Guitane à en croire les informations de L'Équipe.