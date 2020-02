Mercato - Raheem Sterling ne ferme pas la porte au Real Madrid

Associé à plusieurs reprises au Real Madrid lors des dernières fenêtres de mercato, Raheem Sterling accorde un entretien à AS ce vendredi, cinq jours avant le choc entre le club merengue et Manchester City en 8e de finale aller de la Champions League. L'attaquant anglais (25 ans) en profite pour évoquer ces rumeurs de transferts récurrentes. "C'est quelque chose que je vois tout le temps, mais je suis un joueur de City et j'en suis très heureux, même si tout ne s'est pas passé comme prévu en championnat (City est largué par Liverpool dans la course au titre, ndlr). On a une grande opportunité en Champions League, mais je dois dire que le Real Madrid est un club fantastique", lâche-t-il.

Sterling, qui ne s'est pas attardé sur l'exclusion de Manchester City des deux prochaines éditions de la C1, a été interrogé plus précisément sur l'opportunité de revêtir un jour le maillot de la Casa Blanca. "Comment je peux répondre à cela ? Votre caméra filme en direct ?", a-t-il répondu en riant à nos confrères espagnols, avant de reprendre un ton plus sérieux. "Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur et je suis toujours ouvert aux challenges, mais le mien actuellement est à Manchester City. Dans le futur, qui sait..."