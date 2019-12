Mercato - Raiola scelle quasiment l'avenir proche de Pogba

Absent des pelouses de Premier League depuis le 30 septembre dernier en raison d'une blessure à la cheville, Paul Pogba se fait attendre par les supporters et son entraîneur. Lassé par les incessantes questions concernant l'avenir du milieu français, Ole Gunnar Solskjaer a été ferme en conférence de presse ce vendredi et a affirmé que La Pioche serait toujours chez les Red Devils après le mercato hivernal.

Dans un entretien accordé au Telegraph, Mino Raiola, l'agent du jouer de 26 ans, a été moins catégorique mais son discours va dans le même sens que celui du technicien norvégien. "Je pense que Paul est vraiment rentré à la maison en revenant à Manchester United. Paul aurait pu aller ailleurs, mais il a vraiment choisi avec son coeur de rentrer à la maison. Paul est vraiment quelqu’un de bien. Il veut avoir du succès et être heureux. Il veut gagner des titres et il adorerait le faire avec Manchester United. [...] Oui, il y avait un gros intérêt du Real Madrid (l'été dernier) et Manchester United ne l’a pas laissé partir. Mais nous n’en avons pas fait toute une histoire, Paul n’en a pas fait toute une histoire car je travaille toujours en accord avec mes joueurs" a déclaré l'agent.