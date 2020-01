Mercato - Rami ouvre la porte à un retour en Ligue 1

Parti librement à Fenerbahçe l'été dernier suite à la fin chaotique de son aventure à Marseille, Adil Rami est dans une impasse en Turquie. Utilisé à seulement cinq reprises toutes compétitions confondues, le défenseur central de 34 ans n'entre pas vraiment dans les plans de Ersun Yanal. "Je ne suis pas d’accord avec le choix du coach mais je le respecte" a confié l'ancien marseillais au Parisien.

Malgré son âge, le champion du monde 2018 se sent en forme et a faim de ballon. "Je suis bien physiquement, bien dans ma tête. J’ai 34 ans mais j’ai la chance d’être arrivé tard dans le football. [...] Je demande plus de temps de jeu. Je sais que je peux apporter plus à cette équipe de Fenerbahçe" a-t-il déclaré, avant d'ouvrir la porte à un potentiel départ, et pourquoi pas à un retour en Ligue 1. "Avec mon entourage, on écoute. On reçoit beaucoup d’appels du Golfe, par exemple. Pourquoi pas la France pour une revanche ? Cela me plairait de montrer que je suis encore là, dans mon pays. Rien n’est impossible, je continue à rêver alors pourquoi pas viser l’Euro 2020… Je n’ai pas l’ambition de jouer en Ligue 2. Je suis un vrai leader. Je peux apporter à une défense. J’entends les critiques et j’ai envie de les faire mentir" a-t-il conclu. Le message est passé.