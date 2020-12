Mercato - Raymond Domenech a déjà son idée en tête pour cet hiver

L'officialisation de l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc des Canaris n'est plus qu'une question d'heures. En effet, l'ancien sélectionneur des Bleus et les dirigeants nantais sont tombés d'accord ce jeudi. Si le communiqué du FC Nantes n'est pas encore tombé, Raymond Domenech se serait déjà mis au travail et aurait réfléchit au mercato d'hiver.

En effet, selon les informations de 20 Minutes le technicien de 68 ans souhaiterait rapidement renforcer la solidité défensive des Nantais avec une ou plusieurs arrivées. Avec trente buts encaissés en dix-sept rencontre, le club de Loire-Atlantique est la cinquième moins bonne défense du championnat.