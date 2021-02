Mercato - Raymond Domenech a refusé Adam Ounas

Prêté à Crotone par Naples pour le mercato hivernal, Adam Ounas (24 ans) aurait pu revenir en France. En effet, l'ancien bordelais a été proposé au FC Nantes. C'est l'entraîneur des Canaris Raymond Domenech qui a mis son véto pour cette éventuel transaction. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien nantais confirme également avoir dû repousser de nombreux appels de différents agents, tentant d'envoyer un joueur au club.

"Ounas j’ai dit non, j’en avais pas besoin. Pas ce profil. Bien sûr. Moi je ne voulais pas d’un truc comme ça au dernier moment, avec un mec qui ne vient de je ne sais où et qu’on ne connaît pas. J’ai dit non, voilà, point. (...) Prendre pour prendre, on n’est pas dans cette position-là. On a ceux qui sont là que l'on connaît et bien ça me paraissait plus important que d’amener quelqu’un. C’est une confiance que j’ai en ceux qui sont sur place, je n’ai pas forcé pour que quelqu’un arrive. Mon téléphone doit être rempli d’appels d’agents qui ont le meilleur joueur du monde, qui ne joue pas en ce moment parce qu’il est fâché avec son entraîneur. Des comme ça, j’en ai minimum une quinzaine", a confié l'ancien sélectionneur des Bleus.