Mercato - Real : Zidane a appelé Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang l'attaquant d'Arsenal attise les convoitises grâce à ses bonnes performances. L'international gabonais (30 ans) s'épanouit pleinement en Angleterre et a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. The Express annonce que Zinedine Zidane a lui-même informé le joueur qu'il était suivi de près par le Real Madrid dans le cadre d'un éventuel transfert cet été.

Mais le journal britannique nous explique que cette arrivée ne devrait se faire qu'à certaines conditions. En effet, les deux priorités absolues du club sont Erling Haaland (Dortmund) et Sadio Mane (Liverpool). Conscients que tout peut basculer très vite dans le football, les dirigeants de la Maison Blanche ont déjà prévu leur plan B en la personne d'Aubameyang. De son côté le capitaine d'Arsenal ne manque pas de prétendants. Nos confrères déclarent que Manchester United et le Barça sont eux-aussi intéressés par le profil du buteur. Recruté pour 63 millions d'euros par le club londonien en 2018, il dispose encore d'un an de contrat, qu'il n'a toujours pas prolongé.