Mercato - Real Madrid : Isco a déjà trouvé son prochain club !

Peu utilisé au Real Madrid (9 matchs de Liga cette saison), Isco (28 ans) a pris la décision de quitter les Merengues en fin de saison. De plus, selon AS, le milieu offensif madrilène souhaite rejoindre le FC Séville et jouer sous les ordres de Julen Lopetegui (54 ans), un technicien qu'il connaît bien, notamment lorsque Lopetegui était le sélectionneur de l'Espagne.

Par ailleurs, Isco voulait partir dès cet hiver mais son entraîneur Zinedine Zidane a bloqué son départ, voulant garder des options offensives en cas de blessure. D'après le journal ibérique, la Casa Blanca demandera entre 15 et 20M€ pour laisser partir l'ancien joueur de Malaga.