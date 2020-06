Mercato - Real Madrid : Jovic affiche sa préférence pour son transfert

Arrivé il y a un an au Real Madrid en provenance de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic a vécu une adaptation plus que difficile en terres madrilènes. Son transfert de 60 M d'euros, le plus cher de l’histoire pour un joueur serbe, n’a pas fait l’unanimité du côté de la Maison Blanche. Blanche, comme la saison de l’attaquant de 22 ans qui n’aura joué que 503 petites minutes toutes compétitions confondues, pour deux buts marqués. Souffrant d’une concurrence, loin d’être aisée, avec Karim Benzema, le Serbe pourrait donc poser ses valises loin de Santiago Bernabeu cet été.

Si la presse anglaise a ces dernières semaines évoqué un intérêt d’Arsenal pour Jovic, c’est maintenant au tour de l’Italie d’éclaircir les pistes. Ainsi, Sport Mediaset affirme que le natif de Loznica privilégierait l’option AC Milan, où évolue celui avec qui il formait un joli duo sous les couleurs de Francfort, Ante Rebic. L’agent commun entre les deux joueurs pourrait faciliter l’opération. Le média transalpin parle d’un prêt de deux ans accompagné d’une option d’achat qui ne descendrait pas en dessous de 44 M d’euros. Si le transfert aboutit, l’AC Milan, qui cherche toujours à renouer avec la stabilité, réaliserait l’un des jolis coups de l’été. Un transfert qui pourrait être tout aussi bénéfique pour Luka Jovic, qui pourrait laisser parler ses qualités de buteur loin de la capitale espagnole.