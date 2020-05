Mercato - Real Madrid : L'alternative à Upamecano dénichée en L1 ?

Très intéressé par Dayot Upamecano, le Real Madrid pourrait se tourner vers un plan B made in Ligue 1 pour renforcer sa défense centrale. En effet, selon les informations de AS, Juni Calafat, le responsable des transferts du club madrilène, suivrait Gabriel (22 ans), actuellement au LOSC. Selon nos confrères, le Lillois représente une alternative prometteuse mais surtout moins onéreuse que le Français de Leipzig, estimé à 40 millions d'euros.

Gabriel répondrait à tous les critères du Real Madrid : à savoir son jeune âge et une bonne expérience européenne puisqu'il est titulaire avec Lille. International U23 brésilien, le solide défenseur possède un avantage non négligeable : il est gaucher et viendrait compléter à la perfection la défense madrilène, composée de droitiers uniquement (Varane, Ramos, Militao). La valeur de Gabriel est estimée, par nos confrères, à environ 20 millions d'euros. Seule la question de sa place d'extra-communautaire pose problème, même si le Real tente d'accélérer les démarches pour Vinicius Junior afin de récupérer une place en plus. Chelsea, qui est en pole position dans le dossier Gabriel, reste tout de même la principale menace du Real...