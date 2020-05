Mercato - Real Madrid : Toni Kroos ne s'imagine pas en Premier League

Sous contrat au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2023, Toni Kroos (30 ans, 3 buts et 5 passes décisives en 24 matches de Liga cette saison) ne compte pas s'en aller avant la fin de son bail. C'est, en tout cas, ce que le milieu de terrain international allemand (96 sélections, 17 buts), qui ne se voit pas évoluer avec un autre maillot que celui de la Maison Blanche, a annoncé ce samedi à nos confrères du média Eurosport.

Prêt à terminer sa carrière aux abords du Santiago-Bernabéu, l'Allemand garde malgré tout toutes ses options ouvertes, ou presque... En effet, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen et du Bayern Munich ne s'imagine pas du tout jouer en Premier League : "Si l'on se réunie avec le club et que l'on pense que je peux prolonger pour une année, parce que mon rendement reste suffisant et que j'ai toujours la motivation, je ne l'écarterai pas. En revanche, ce que je ne peux pas imaginer, c'est de partir à 33 ans en Angleterre où l'on joue un jeu plus physique", a-t-il estimé.