Mercato - Real Madrid : la tendance se confirme pour Luka Jovic

Les jours passent et la tendance évoquée en début de mois se confirme : malgré une saison 2019-2020 compliquée voire décevante, Luka Jovic (22 ans, 2 buts et 1 passe décisive en 15 matches de Liga) ne devrait pas quitter le Real Madrid au cours du prochain mercato estival. Le quotidien AS est catégorique et affirme que l'ancien buteur de l'Eintracht Francfort, arraché à prix d'or (60 millions d'euros) l'été dernier, ne sera pas cédé lors de la fenêtre d'été des transferts. L'international serbe (7 sélections, 2 buts), sous contrat avec la Casa Blanca jusqu'au 30 juin 2025, garde la totale confiance de ses dirigeants et portera donc toujours l'an prochain, sauf énorme revirement de situation, le maillot madrilène.