Mercato - Real Madrid : Nice s'est penché sur Brahim Diaz, mais...

Selon les informations d'El Partidazo de Cope, Brahim Diaz va bel et bien rester au Real Madrid malgré un temps de jeu famélique cette saison (5 matchs joués toutes compétitions confondues). Outre Nice, quatre formations espagnoles (Betis Séville, Getafe, Leganés et l’Espanyol Barcelone) s'étaient positionnées sur l'ancien joueur de Manchester City, arrivé en Espagne il y a un an.

Entré en jeu à la place de Gareth Bale lors du succès en Copa Del Rey face à l'Unionistas CF (1-3) ce mercredi, le milieu offensif de 20 ans a eu le temps d'inscrire son premier but et délivrer sa première passe décisive de la saison. De bon augure pour la suite de l’exercice.