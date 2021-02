Mercato - Real Madrid : Un départ de Sergio Ramos serait désormais inéluctable

En fin de contrat au mois de juin prochain, Sergio Ramos dispute probablement ces derniers mois en tant que joueur du Real Madrid. Arrivé en juin 2005 en provenance du Sevilla FC, le défenseur de 34 ans ne parvient pas à trouver de terrain d'entente avec la direction du Real. À en croire les informations de Josep Pedrerol sur le plateau d'El Chiringuito, le départ au mois de juin serait même acté. Selon lui, aucun retour en arrière n'est possible pour le capitaine du Real, pisté notamment par le PSG.

"Je ne vois aucune possibilité pour que Sergio Ramos reste au Real Madrid. (…) Sergio Ramos s’en va, il s’en va. La grande question est de savoir quand il dira qu’il s’en va, et où il s’en ira" a-t-i déclaré. Les Merengue penseraient d'ores-et-déjà à l'avenir et ne voudraient pas offrir plus d'argent à Ramos (18 matchs cette saison) pour le convaincre de rester. Réponse dans les prochaines semaines...