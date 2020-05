Mercato - Real Madrid : un oeil sur Tchouaméni ?

Désireux de trouver un remplaçant à Casemiro, le Real Madrid étudierait la piste menant à Aurélien Tchouaméni en cas d'échec dans le dossier Eduardo Camavinga.

Au delà de la préparation pour une éventuelle reprise des entraînements et des championnats, les clubs espagnols, comme le reste des équipes européennes, profitent également de cette période pour préparer le prochain mercato. A Madrid, la priorité semble se trouver au milieu de terrain où les dirigeants du Real multiplient les pistes. Les deux noms placés au sommet de la liste sont ceux de Paul Pogba et Eduardo Camavinga, mais un troisième, toujours français, serait également à l'étude, à en croire le journal catalan Sport qui relaie les informations des sites Fichajes.com et tuttomercatoweb.com.

Il s'agirait d'Aurélien Tchouaméni (20 ans), recruté l'hiver dernier par l'AS Monaco aux Girondins de Bordeaux contre 18 millions d'euros. Malgré de solides prestations en Nouvelle-Aquitaine, le jeune milieu n'a pas encore eu sa chance sur le Rocher puisqu'il n'a été utilisé qu'à trois reprises, jamais dans un rôle de titulaire. Ainsi, il serait perçu comme une bonne alternative en cas d'échec dans le dossier Camavinga. Le club espagnol aurait même pris quelques renseignements à son sujet alors que son contrat avec l'ASM court jusqu'en juin 2024. Le désir de francisation du Real Madrid semble donc se confirmer, bien que l'information soit à prendre avec de grosses pincettes.