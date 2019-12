Mercato - Real Madrid : une nouvelle chance pour James Rodriguez

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, James Rodriguez (28 ans) terminera bien la saison sous les couleurs du Real Madrid. C'est, en tout cas, ce qu'affirme le quotidien espagnol AS ce dimanche, reprenant la fameuse formule "Se queda", rendue célèbre par Gerard Piqué pour faire rester Neymar au Barça au cours de l'été 2017. Le milieu de terrain offensif colombien (7 matches en Liga cette saison, 1 but et 1 passe décisive) va se voir attribuer une nouvelle chance de convaincre, précise la publication ibérique.