Mercato - Real Madrid : Van de Beek calme le jeu

En janvier dernier, la presse néerlandaise et espagnole affirmait qu'un accord existait entre Donny Van de Beek et le Real Madrid en vue d'un transfert l'été prochain. Après une saison 2018-2019 étincelante, le milieu qui fêtera ses 23 ans dans quelques jours a réalisé un exercice 2019-2020 de belle facture avec 10 buts et 11 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues. En revanche, celui-ci n'a pas du tout la tête à Madrid. Dans un entretien accordé au magazine Helden, le natif de Nijkerkerveen assure qu'il n'a donné son accord à personne.

"Jouer au soleil est toujours agréable, mais non, je n’ai pas encore commencé à prendre des cours d’espagnol. Je n’ai encore dit oui à personne, tout est encore ouvert. Je sais ce que j’ai ici, à l'Ajax, je suis apprécié et j’aime le club" a-t-il indiqué. "Mon sentiment doit être positif envers un club. Il ne faut pas seulement qu’il me veuille, il faut aussi que le système de jeu me corresponde et que, bien sûr, je sache le temps de jeu qui me sera accordé."