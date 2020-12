Mercato Real Madrid - Jovic vers Wolverhampton ?

Recruté à prix d'or par le Real Madrid à Francfort durant l'été 2019 (60M€), Luka Jovic (23 ans) n'a jamais réussi à s'intégrer dans le groupe madrilène. L'attaquant serbe n'a joué que 32 matchs en deux saisons, pour seulement 2 buts. D'ailleurs, la Casa Blanca lui chercherait une porte de sortie.

Ainsi, certains clubs sont intéressés par la venue du Serbe, à savoir l'AC Milan et son ancien club, l'Eintracht Francfort. De plus, selon Sky Sports, Wolverhampton est entré dans la course pour le récupérer, pour remplacer Raul Jimenez, indisponible pour une longue durée à cause d'une fracture du crâne.