Mercato - Real Madrid/PSG : Adil Rami a déjà une idée de l'avenir de Mbappé

Les négociations pour une prolongation de contrat entre Kylian Mbappé (21 ans) et le PSG n'avancent pas. L'international tricolore est lié avec le club de la capitale jusqu'en 2022. Par ailleurs, le Real Madrid ne cache pas son intérêt de le recruter à l'été prochain. Dans l'émission Top of the Foot sur RMC Sport, le nouveau consultant de la radio Adil Rami est convaincu que le Parisien rejoindra la capitale espagnole.

"Je pense que c’est fait, d’autant plus que ça n’avance pas dans les discussions. T’as l’impression que ça l’agace de parler de ça, il n’en parle pas avec le club, son entourage. Et à partir du moment où ça l’agace, c’est qu’il ne veut rien savoir. C’est gênant pour lui. Son futur est tout tracé et c’est triste pour les Parisiens, même pour la Ligue 1. J’adore ce joueur", a confié le champion du monde 2018.