Mercato Real Madrid - Takefusa Kubo suivi par 3 clubs espagnols

Alors qu'il devait poursuivre son développement à Villareal, l'espoir japonais Takefusa Kubo (19 ans) n'a pas énormément de temps de jeu. En effet, il n'a été titulaire que 7 fois avec le Sous-marin jaune, surtout en Europa League. Les Madrilènes, attentifs à la progression de leur joueur, n'apprécieraient pas cette situation, et pourraient revoir les conditions du prêt, voir l'écourter.

De plus, selon AS, certains clubs seraient intéressés par la venue du jeune ailier. Ainsi, Getafe, le Betis et la Real Sociedad seraient prêts à lui donner les minutes dont il a besoin pour progresser. Que fera le Real Madrid ?